名古屋市の選挙カーをレンタルする会社には、組み上げられた選挙カーが並んでいます。候補者が演説をするステージも、準備が進んでいます。 【写真を見る】高市総理“解散表明”へ 選挙カーレンタル会社も大忙し 真冬の短期決戦にデザイン決まらず… ｢1か月は準備期間ほしかった｣ 愛知･名古屋市 急な選挙の影響がここにも。名古屋市西区のレンタカー会社は、選挙があると候補者に「選挙カー