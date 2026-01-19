19日、高市総理が衆議院の解散を正式に発表する方針ですが、今回の衆院解散や新党についてどう感じているのか、名古屋の街の皆さんにお話を伺いました。 【写真を見る】衆院解散ついて街の声は… ｢必要あるのか｣｢政治が動いているなら良い｣ 新党結成は？｢選挙のためだけ｣｢中身伴えば｣ Q.衆議院解散についてどう思う？（50代）「必要あるのかなと…。お金がすごくかかるとテレビでも言っているので」（40代）「選挙は多いと思う