フラットプレーンのV8を得るSクラスメルセデス・ベンツは、大改良を施した2026年仕様の7代目Sクラスを、間もなく発表する。容姿や内装がリフレッシュされ、技術がアップデートされるだけではない。新しいV型8気筒エンジンの採用が、最大のトピックといえる。【画像】歴代最大アプデメルセデス・ベンツ Sクラスフェイスリフト前のAMGとマイバッハも全109枚構成部品の半数以上が再設計され、この改良を「同一世代では歴代最大