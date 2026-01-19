俳優の筧利夫が１９日、大阪市内で主演舞台「国語事件殺人辞典」（３月７〜２９日、東京・紀伊国屋サザンシアターＴＡＫＡＳＨＩＭＡＹＡ、４月４、５日、大阪・新歌舞伎座など）の取材会に登場した。井上ひさしさん作で、言葉の多様性が失われていく過程を辞書編纂を通して描く同作。筧は美しい日本語だけの国語辞典を作るために旅に出た国語学者・花見万太郎を演じる。井上さんの作品に出演するのは初めてで「これは挑戦のし