高市首相は会見で、物価高対策を含む2025年度補正予算を挙げ「経済運営に空白をつくらない万全の態勢を整えた上での衆院解散だ。当面の対策を打ったこのタイミングで、政策実現のためのギアをもう一段上げていきたい」と述べた。