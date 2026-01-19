元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（59）、かまいたち山内健司（44）、濱家隆一（41）が、18日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。山内が2人をイジって、キャッチをつけた。東京・中目黒の「飲めるタコス」として話題の人気店でロケ。料理を待つ間、「飲めるタコス」について、山内が長嶋に「“しゃべる老害”的にはどうなの？」と絡むと、長嶋は「いつからしゃべる老害？」とキレ気味。