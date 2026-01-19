打撃練習するソフトバンク・柳田＝大分県佐伯市ソフトバンクの柳田悠岐外野手が19日、大分県佐伯市で自主練習を公開し、日本ハムの清宮幸太郎内野手らと打撃や守備練習で汗を流した。直近2年はけがで計72試合の出場にとどまり、38歳を迎える今年は7年契約の最終年。「3年駄目だったら終わりなのですごく大事になる。スタートダッシュを決められるように」と覚悟を示した。けが防止のために太ももを重点的にトレーニング中。昨