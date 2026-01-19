「大相撲初場所・９日目」（１９日、両国国技館）横綱豊昇龍が熱海富士に押し出しで敗れ、痛恨の２連敗。同じく連敗を喫した横綱大の里とともに３敗目を喫した。両横綱があっさり敗れる様子に、館内は歓声とどよめきが入りまじり騒然となった。豊昇龍は熱海富士に踏み込まれると、苦し紛れの引き技で勝負あり。一気に押し出され、あっさり土俵を割った。土俵上で大きく息をつくと、厳しい表情を浮かべながら花道を引き揚げた