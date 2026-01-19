新潟県では、２１日から２４日頃にかけて、大雪による交通障害に注意・警戒してください。新潟地方気象台によりますと日本付近は次第に冬型の気圧配置となり、２１日から２５日頃まで強い冬型の気圧配置となるでしょう。北陸地方の上空約５０００メートルには氷点下３６℃以下の強い寒気が流れ込む見込みです。このため、新潟県では山沿いだけではなく、平地でも大雪となる所があるでしょう。予想より寒気が強まった場合や雪