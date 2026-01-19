ÂçÎÌ¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸ø³« MLB¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸ø³«¤·¤¿¡¢ÂçÎÌ¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼«Âð¤È»×¤ï¤ì¤ë¼¼Æâ¤ÎÃª¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBeats¡×¤Î¸ÂÄê¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¢ÇØ¸å¤Ë¤Ï¼«¿È¤ä¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É(Æ¬¤¬ÍÉ¤ì¤ë¿Í·Á)¤¬ÂçÎÌ¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£¼«¿È¤ä»³ËÜÍ³¿­¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤é¤¬½ê¶¹¤·¤ÈÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê