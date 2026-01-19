ソフトバンクの育成ドラフト4位ルーキー、大橋令和内野手（18）＝静岡・オイスカ浜松国際高＝が19日、福岡県筑後市のファーム施設で行われている打撃検定に参加し、1級に合格した。打撃マシン「アイピッチ」を使って実施される打撃検定はストレートのみの級から、上位になると変化球も交わるなどレベルが16段階に分けられており、打ち返す技術を数値化して合格を決める。左右の投手別があり、それぞれ最上級レベルは16級となっ