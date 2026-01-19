「年齢を全く感じさせない包丁裁きと達筆さ」?日本料理界の異端児?と言われた日本料理人の95歳最新ショットが話題となっている。YouTube「鉄人の台所」に登場し、今年の抱負を語ったのは道場六三郎。厨房白衣姿で今年の抱負「成る様になるさ」を発表し、書き初めを実施。その後、キムチを使った家庭料理「河豚カラキムチ」を披露し、実際に厨房で調理する姿を見せた。95歳となった道場さんの姿に「95！？すっご」「若い！」