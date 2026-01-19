愛知県豊田市のアパートで17日、女性の遺体が見つかった殺人放火事件。取材で明らかになった、ある人物が起こした騒動との関連はあるのでしょうか。事件発覚のきっかけは、17日の明け方に豊田市東新町のアパートで発生した火災でした。近所に住む人：「朝5時くらいにガチャンっていうすごい大きな音がして、目が覚めてベランダに出たら臭かった」 駆けつけた消防が、火元の部屋に住む会社員・小川晃子