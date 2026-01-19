立憲民主党と公明党が設立した「中道改革連合」はきょう、食料品の消費税ゼロなどを盛り込んだ基本政策を発表しました。立憲民主党本庄知史 政調会長「生活者ファーストを政治の原点に据えて、平和を守る人間中心の社会の実現を目指す」中道改革連合がきょう発表した党の基本政策。目玉の一つが「食料品の消費税ゼロ」で、財源については政府系ファンドの設立などで生み出すということです。一方、焦点だったのは両党の間で