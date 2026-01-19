高市総理はきょう、官邸で記者会見に臨み、今回の解散は「経済運営に空白をつくらない万全の体制を整えた上での解散」だと強調しました。高市総理はその理由として、▼国民が直面する物価高対策を昨年末に成立した補正予算で措置したことや、▼各省庁や地方自治体に補正予算の早期執行を要請していることなどを挙げました。