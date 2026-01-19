東京・杉並区で立ち退きの強制執行のためアパートを訪れた執行官など2人が刺され、死亡した事件で、逮捕された住人の男が事件の前、「家賃を払う気もないし、部屋を出て行く気もない」などと話していたことが分かりました。「本当に信じられないです。許せない、本当に」家賃の保証会社の社長を務める男性が憤るのは、先週木曜に杉並区で起きた事件について。アパートの家賃滞納による立ち退きの強制執行に訪れた執行官など2人が包