高市総理はきょう、官邸での記者会見で、衆議院の解散に伴う総選挙で「内閣総理大臣としての進退をかけます」と明言しました。そのうえで、高市総理は「自民党と日本維新の会で過半数の議席を獲得すれば、高市総理。そうでなければ、野田総理か斉藤総理か別の方」だと述べました。