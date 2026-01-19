「魔球」のナックルボールを武器にホワイトソックスなどで活躍したウィルバー・ウッド氏が84歳で死去した。18日（日本時間19日）に複数の米メディアが伝えた。ウッド氏はレッドソックス時代の1961年にメジャーデビュー。ホ軍移籍後の67年、無回転で不規則に変化するナックルボールを習得して才能が開花した。68年に当時メジャー記録の88試合に登板。71年に先発に転向し、5年連続で40試合以上に登板する鉄腕としても名を馳せ