マツコ・デラックスが12日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。風呂のお湯の適温について明かした。番組では、現役高校生に聞いた「湯船に入る時の温度ランキング」を紹介。1位は40度だった。マツコは自身の適温を聞かれ「9位なんだね…めちゃくちゃ少数派だったわよ」と9位の45度だと明かした。45度は9位で全体の2・3％だった。MCの大島由香里から「ちょっとした鍋じゃないですか。