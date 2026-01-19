【その他の画像・動画等を元記事で観る】CHiCO with HoneyWorksが初のベストアルバム『i BEST -Singles Collection-』を2026年3月25日にリリースすることが決定した。これは18日Zepp DiverCity（TOKYO）で開催された再始動後初の全国ツアーのファイナル公演にて発表されたもので、新たなお知らせに超満員の観客から大きな歓声が上がった。本作は、昨年8月の再始動を機に改めてCHiCO with HoneyWorksとしての“自己紹介”を行いたい