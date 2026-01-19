GENDA GiGO Entertainmentは1月24日〜2月15日、「サン宝石」が手掛けるオリジナルキャラクター「ほっぺちゃん」とのコラボレーションカフェを開催する。GiGOコラボカフェ「ほっぺちゃん カフェ」キラキラドリンクカラーほっぺちゃんのドリンクを期間限定で販売。ドリンクメニュー(各700円)は、ほっぺちゃん(みどり)、ほっぺちゃん(すかいぶるー)、ほっぺちゃん(むらさき)、ほっぺちゃん(あか)、ほっぺちゃん(ぴんく)、ほっぺちゃん