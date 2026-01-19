マイナビは2026年1月19日、「企業人材ニーズ調査 2025年版」を発表した。調査は2025年12月5日〜9日、人材採用に関して、「採用実施」「手法選定」「雇用の決定」のいずれかの決裁権を持つ採用担当者2,101人を対象にWEB調査形式で行われた。企業人材ニーズ調査 2025年版○2025年、「これまで通り採用に限界」を感じる採用担当者は約4割企業の採用担当者に2025年の人材採用状況を聞いたところ、「これまで通り採用できている」割合は