すっかり私たちの生活に浸透した生成AIだが、音楽の分野においては議論の対象になることもたびたびある。著作権の問題、AIで作られた音楽に感動はあるのか、その切り口は様々だ。そんな中、「AIで生成した音楽をサンプリング」するという手法を取ったアルバムがリリースされた。LA発のイベント「PARTY IN MY LIVING ROOM」によるアルバム『Relatives and Cousins, Vol. 1』だ。PARTY IN MY LIVING ROOMは、ドクター・ドレー率いる