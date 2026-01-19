大阪市は１９日、市立小学校で１５日に発生した加熱不十分な給食「さばのみそ煮」の提供について、原因が当該校給食室での調理過程における温度確認方法の不備にあったことを発表した。本件は、１月１５日に当該校の給食で提供された「さばのみそ煮」のさばの一部に加熱の不十分な部分があることが発見されたもの。報告を受け直ちに喫食を中止させたが、既に喫食している児童もいた。なお、健康被害は生じていないとしている。