ＪＲＡは１月１９日、０４年の桜花賞、０６年のヴィクトリアマイルを勝ったダンスインザムード（牝、父サンデーサイレンス）が繋養（けいよう）先の社台ファームで死んだと発表した。２５歳だった。２００３年１２月に美浦・藤沢和雄厩舎からデビューし、新馬戦から無傷の４連勝で０４年の桜花賞を制覇。オークス４着後にはアメリカンオークス・米Ｇ１（２着）にも挑戦した。０６年には第１回ヴィクトリアマイルでＧ１・２勝目