女子ゴルフでツアー通算３勝の菅沼菜々（２５）＝あいおいニッセイ同和損保＝が１９日、都内で日本パラスポーツ協会に寄付金１００万円を贈呈した。２０２２年度から継続しており、今回が４回目。自身も不安障害の「広場恐怖症」を抱えている菅沼は「困難があるなかでスポーツと向き合うことの意味、そして支えがあるからこそ挑戦できるという価値をパラスポーツの世界から学ばせていただいている。このような形で日本パラスポ