12月に行われた静岡･富士市長選挙で初当選を果たした金指祐樹 新市長が、19日、就任しました。政治経験がない新たなリーダーの手腕が注目されます。19日朝8時半ごろ、富士市役所に初登庁した金指祐樹 新市長。市役所のロビーには支援者や職員らが集まり新市長を出迎えました。金指市長は、過去最多4人が立候補した市長選挙で元市議3人に競り勝ち初当選を果たしました。4人の候補者の中で唯一、政治経験がなく選