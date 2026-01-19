高市早苗首相は１９日、２３日召集の通常国会冒頭で衆議院を解散する意向を表明した。２７日公示、２月８日投開票の日程で行われる公算が大きい。今回の選挙は、高市政権への初の審判となる。食料品などへの消費税率ゼロや引き下げなどの物価高対策や、外交安全保障などが主な争点となる。衆院選の仕組みと、今回のポイントを整理する。衆議院選挙の定数は４６５議席。過半数の２３３議席を取った勢力が、政権を担う。有権者は