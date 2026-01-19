９日、山西省晋中市の李寧烏金山国際スキー場でスノーボードを体験する観光客。（晋中＝新華社記者／陳志豪）【新華社太原1月19日】中国では冬に入って以降、「氷城（氷の都市）」と呼ばれる黒竜江省ハルビン市から吉林省の長白山や北京の冬季五輪会場、山西省の各スキー場に至るまで、氷雪消費ブームが続いている。各地の政府がタイムリーに発行した氷雪消費券（クーポン）は、氷雪産業を活性化し、消費の潜在力を解き放つ重要