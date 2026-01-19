「地方競馬記者コラム仕事賭け事独り言」全国各地の地方競馬場で施設の刷新が進んでいる。昭和レトロのひなびた風情が面白がられる一面はあるが、実際は老朽化して今の時代に追いついていないだけ。公正安全な競馬を確保するために、２１世紀にバージョンアップさせるのは当然の施策だろう。既に着工しているところでは、笠松が今年の夏頃、ホッカイドウは２０２７年に完成予定。佐賀は２３年から着工して順調に整備が