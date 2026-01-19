ＪＲＡは１９日、０４年桜花賞＆０６年ヴィクトリアＭの覇者ダンスインザムードが、繋養先である北海道千歳市の社台ファームにて死んだと発表した。２５歳だった。同馬は父がサンデーサイレンスで、姉が９５年オークス馬ダンスパートナー、兄が９６年菊花賞馬ダンスインザダークという超良血として注目を集め、０３年１２月に美浦・藤沢和雄厩舎からデビュー。無傷４連勝で桜花賞馬に輝くと、その後もＧ１戦線で勝ち負けを演じ