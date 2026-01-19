超・個人的感覚の”あるある”を、ニューヨークの屋敷裕政、永野、ツートライブ・周平魂が骨の髄までしゃぶり尽くす新トーク番組「骨までしゃぶらせてアナタだけあるある飯店」！ 第２回のゲストには、中山功太、山添寛(相席スタート)、山井祥子(エレガント人生)を迎え、深夜ならではのトークを展開する！ ©ABCテレビ 山添は先輩・後輩関係を独自の視点で考察したあるある「2番目の