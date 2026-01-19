記者会見で衆院解散を表明する高市首相＝19日午後、首相官邸高市早苗首相（自民党総裁）は19日、官邸で記者会見を開いた。23日召集の通常国会冒頭で衆院を解散し、衆院選を「27日公示、2月8日投開票」の日程で実施すると表明した。日本維新の会との連立政権の枠組みや連立政権合意の内容について信を問う。食料品を対象にした消費税減税、企業・団体献金の在り方を含む「政治とカネ」問題が主な争点になる。与党は時限的な食料品