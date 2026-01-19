恵方巻きに見立てた筒から顔をのぞかせるアナゴ＝19日、仙台市の仙台うみの杜水族館仙台うみの杜水族館（仙台市）で、恵方巻きに見立てた筒から「満員」のアナゴが顔をのぞかせる展示が人気を集めている。節分にちなんで2020年に始まった恒例イベントで、来月8日まで。狭い場所を好むアナゴの習性を生かし、水槽に飼育スタッフが焼きのりとシャリ、カラフルな具を再現した3本の筒を設置。真ん中にぎゅうぎゅうに身を寄せ合う様