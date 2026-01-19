「大相撲初場所・９日目」（１９日、両国国技館）横綱大の里が若元春と対戦。前日と同じくあっけなく寄り切られ、２連敗で３敗目となった。前日１８日の天覧相撲では、伯乃富士に一方的に押し出されて２敗目。左腕を気にする仕草もあった。状態が心配される中、この日も立ち合いから劣勢。下から体を起こされると腕に力が入らない様子で、一気に寄り切られた。館内は騒然。土俵下に座った大の里は呆然と一点を見つめた。