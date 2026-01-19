中谷元・前防衛大臣が１８日にフジテレビ「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」に生出演。立憲民主党と公明党が新党・中道改革連合を立ち上げ、野田佳彦代表と斉藤鉄夫代表が、自民党の穏健保守派にも連携・協力を呼びかけている件を聞かれると「全く話はありません」と述べた。「私自身３６年間、自民党の中で国会議員活動をしてきましたので、全く参加する意思はない」とし、選挙前の新党立ち上げに「この党は一体何をしたいのか