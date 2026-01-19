紀ノ国屋は、「ねこのスイーツコレクション2026」を、店舗では2026年1月20日から、公式オンラインストアでは1月19日20時から販売します。ねこの顔型クッキーと肉球クッキー入り2月22日の「猫の日」を前に、ねこ好きにはたまらない、かわいい"ねこスイーツ"が登場します。自家製クッキーの生地は、サクッとした歯ごたえが特徴。オリジナルのねこの顔型クッキーや、いちご味の肉球クッキーなど、ねこ好きにはたまらないラインアップ