秋田市の太平山三吉神社では17日、けんか梵天と呼ばれる三吉梵天祭が行われました。17日の熱気とは打って変わって、19日の境内にはかわいらしい声が響きました。健やかな成長を祈ってオリジナル梵天を奉納したのは、地元の園児たちです。けんか梵天と呼ばれる三吉梵天祭が17日に行われた秋田市の太平山三吉神社。19日、元気な声を響かせたのは外旭川わんわんこども園の年長園児、38人です。このこども園では、地域の祭りに関心を持