去年5月、秋田市の自宅で当時87歳の父親の顔を殴るなどして死亡させた傷害致死の罪に問われている男の裁判員裁判が始まりました。男は起訴内容を認めています。起訴されているのは、秋田市泉中央の無職、石川達士被告58歳です。起訴状などによりますと、石川被告は去年5月17日の午後6時ごろから9時半ごろ、自宅で当時87歳の父親の顔などを殴ったほか腕や脇腹を複数回蹴るなどの暴行を加えて死亡させた罪に問われています。19日始ま