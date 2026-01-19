3月13日に公開されるディズニー＆ピクサー映画『私がビーバーになる時』の日本版ポスターが公開された。 参考：ピクサー新作映画『私がビーバーになる時』2026年3月13日公開大騒動描いたUS版予告も 本作は、動物好きの少女・メイベルが、科学者たちが発明した人間の意識をリアルなロボット動物に“転送”させる方法を利用し、動物たちと話すことができる“もしも”の世界