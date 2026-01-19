2013年に香港で実際に起きた「両親殺害バラバラ事件」を映画化した『The Sparring Partner（英題）』が、『正義廻廊』の邦題で2月27日よりヒューマントラストシネマ有楽町ほかにて全国順次公開されることが決定。あわせて日本版ビジュアルが公開された。 参考：ジェフリー・ガイと南沙良が“殺し屋”のバディに香港映画『殺手#4』2026年春日本公開へ 本作は、2013年3月に香港・大角咀（タイコック）で実際に起