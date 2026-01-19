■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０１月１９日１５８円０６～０８銭（▼０．１０） ０１月１６日１５８円１６～１８銭（▼０．４２） ０１月１５日１５８円５８～５９銭（▼０．５９） ０１月１４日１５９円１７～１８銭（△０．２４） ０１月１３日１５８円９３&#