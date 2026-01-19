Mr.Childrenが、新曲「Again」を本日1月19日に配信リリース。あわせて、同楽曲のリリックビデオを公開した。 （関連：【映像あり】Mr.Children、日曜劇場『リブート』主題歌の新曲「Again」リリックビデオ） 同楽曲は、1月18日より放送されているドラマ『リブート』（TBS系）の主題歌。3月25日に発売されるニューアルバム『産声』に収録される。 さらに、同アルバムのアートワークと