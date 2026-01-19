日銀が１９日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５８円０６～０８銭と前営業日比１０銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８３円７８～８２銭と前営業日比１３銭のユーロ高・円安だった。対ドルでは１ユーロ＝１．１６２７～２８ドルと同０．００１６ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS