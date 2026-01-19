共働きや子育て、在宅ワークなどで何かと時間に追われる日々。家事の中でも、洗濯は「時間も手間も取られる」と感じる人が多いのではないだろうか。そんな洗濯の面倒に向き合った新シリーズが、ハイアールのコンパクトドラム式洗濯乾燥機「DeLAITO（デライト）」だ。全5モデルを2月から順次発売。毎日の洗濯をもっと手軽に、もっと快適にするための機能が詰まっている。●帰宅後の嫌な「湿気」と「におい」の対策に洗濯後、乾