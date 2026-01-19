「BCNランキング」2025年の年次集計データによると、SSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Extreme Portable SSD 1TBSDSSDE61-1T00-J25（SanDisk）2位SSD-PUTA 1TBSSD-PUT1.0U3-BKA（バッファロー）3位Extreme Portable SSD 2TBSDSSDE61-2T00-J25（SanDisk）4位Portable SSD T7 1TBMU-PC1T0T(2024)（SAMSUNG）5位Portable SSD 1TBSDSSDE30-1T00-J26（SanDisk）6位外付けポータブルSSD 250GB/シルバーESD