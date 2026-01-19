【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Little Glee Monsterの新曲「Pages」が、2026年4月放送開始のTVアニメ『本好きの下剋上領主の養女』オープニングテーマに決定した。 ■新曲「Pages」が使用された本PVも公開 TVアニメ『本好きの下剋上領主の養女』は、魔力を持つ貴族が支配する＜エーレンフェスト＞という街にて、書物なき世界で本作りに奮闘する主人公マインの物語。 彼女はその身に宿す強大な