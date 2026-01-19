【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mr.Childrenが、1月19日に配信リリースしたTBS系日曜劇場『リブート』の主題歌「Again」のリリックビデオを公開。 さらに、3月にリリースするニューアルバム『産声』のアートワークと収録曲が解禁された。 ■ニューアルバムには「Again」を含む全13曲を収録 2025年初頭より、ニューアルバムの発売を見据えた本格的な制作期間へ突入す