1月第2週（1月13日～1月16日）に新規設定されたファンドは以下の通り。 運用開始日 〇1月14日 ゴール・サポート・ファンドＡコース 運用会社：農林中金全共連アセットマネジメント ゴール・サポート・ファンドＢコース 運用会社：農林中金全共連アセットマネジメント ゴール・サポート・ファンドＣコース 運用会社：農林中金全共連アセットマネジメ