º£Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¡¢Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¤Î¤¬ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢4ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤¬¶á¤Å¤¯Ãæ¡¢16Æü¤Ë¤ÏÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ11¿Í¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤¬¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¤½¤Î´é¤Ö¤ì¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£ÂçÃ«¡õµÆÃÓ¤é³ÎÄê¤Î¥á¥¸¥ãーÁÈ¤â °æÃ¼´ÆÆÄ¤ÏºòÇ¯12·î26Æü¤ËÂè1ÃÆ¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ8Áª¼ê¤òÈ¯É½¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê